Perché l’OPEC litiga sul prezzo del petrolio (Di martedì 6 luglio 2021) Un dissidio tra Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti ha interrotto le trattative per aumentare la produzione, e le conseguenze potrebbero farsi sentire presto in tutto il mondo Leggi su ilpost (Di martedì 6 luglio 2021) Un dissidio tra Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti ha interrotto le trattative per aumentare la produzione, e le conseguenze potrebbero farsi sentire presto in tutto il mondo

Advertising

ilpost : Perché l’OPEC litiga sul prezzo del petrolio - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Petrolio, ecco perché lo scontro tra Opec+ ed Emirati Arabi potrebbe far salire l'inflazione - Piergiulio58 : Petrolio, ecco perché lo scontro tra Opec+ ed Emirati Arabi potrebbe far salire l'inflazione. - SusanaMNK : RT @repubblica: Petrolio, ecco perché lo scontro tra Opec+ ed Emirati Arabi potrebbe far salire l'inflazione - angiuoniluigi : RT @repubblica: Petrolio, ecco perché lo scontro tra Opec+ ed Emirati Arabi potrebbe far salire l'inflazione -