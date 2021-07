Perché l’Afghanistan rischia di diventare un nuovo inferno (Di martedì 6 luglio 2021) Il ritiro delle forze occidentali dall’Afghanistan si completa mentre crescono i timori che l’esercito di Kabul non riesca a prendere il controllo del territorio. In questi giorni, i Talebani hanno assunto il controllo di diverse aree vicino al confine con il Tagikistan. Le forze ribelli avanzano da quando gli Stati Uniti e le truppe Nato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 luglio 2021) Il ritiro delle forze occidentali dalsi completa mentre crescono i timori che l’esercito di Kabul non riesca a prendere il controllo del territorio. In questi giorni, i Talebani hanno assunto il controllo di diverse aree vicino al confine con il Tagikistan. Le forze ribelli avanzano da quando gli Stati Uniti e le truppe Nato InsideOver.

ernesto94128149 : l'afghanistan con il ritorno dei talebani ripiomba nel buio medievale, il myanmar è sull'orlo di una guerra civile:… - GiovanniFanfoni : @bruno_simili I primi paesi a ospitare i profughi sono le nazioni confinanti, perché non si tratterà di svuotare l'… - EnricoColtri1 : Vent'anni di guerra per tornare letteralmente al punto di partenza. Intanto il paese è ormai congelato da quarant'… - ChrisEriksen_74 : La guerra degli Stati Uniti in #Afghanistan sembrava, all'inizio, una storia di successo, ma non è rimasta così a l… - HegelFriedrich : @SMaurizi Stefania, l'Afghanistan rappresenta l'ultimo Vietnam. Ecco perché non divulgano nulla. -