Perché il Tesoro Usa toglie le sanzioni ad alcuni iraniani? (Di martedì 6 luglio 2021) Gli Stati Uniti hanno rimosso sanzioni personali rivolte contro alcuni iraniani che il dipartimento del Tesoro accusa di fare affari con (e per conto di) Mammut Industrial Group e società collegate, che farebbero parte della catena operativa del programma missilistico iraniano tecnicamente sotto embargo Onu dal 2015, tirato spesso in ballo negli ultimi due anni per le sue presunte evoluzioni clandestine, nonché tra i grandi problemi che riguardano l’Iran e che portarono l’amministrazione Trump alla decisione di uscire unilateralmente dall’accordo sul nucleare di Teheran, noto con l’acronimo Jcpoa. Da Washington c’è già ... Leggi su formiche (Di martedì 6 luglio 2021) Gli Stati Uniti hanno rimossopersonali rivolte controche il dipartimento delaccusa di fare affari con (e per conto di) Mammut Industrial Group e società collegate, che farebbero parte della catena operativa del programma missilistico iraniano tecnicamente sotto embargo Onu dal 2015, tirato spesso in ballo negli ultimi due anni per le sue presunte evoluzioni clandestine, nonché tra i grandi problemi che riguardano l’Iran e che portarono l’amministrazione Trump alla decisione di uscire unilateralmente dall’accordo sul nucleare di Teheran, noto con l’acronimo Jcpoa. Da Washington c’è già ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Tesoro Misure di sicurezza per le PMI: le nuove raccomandazioni dell'ENISA Un documento rivolto sia alle imprese , che possono fare tesoro di quanto segnalato, che ai governi ... piuttosto che una delle sue guide pregresse, forse perché più recenti) Raccomandazioni tecniche ...

Rally delle criptovalute, cosa accade al bitcoin? Le questioni sul tavolo WHITEPAPER Perché impostare una strategia di manutenzione dei server? Datacenter Sicurezza Scarica ... Oltreoceano, in un comunicato del 20 maggio 2021, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ...

