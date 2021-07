Per la Consulta è incostituzionale la sospensione della prescrizione in caso di rinvio del processo per motivi legati all’emergenza Covid (Di martedì 6 luglio 2021) “Contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell’ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell’udienza penale, nell’ambito di misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. E’ quanto ha affermato la Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi (qui il testo), redattore Giovanni Amoroso, dichiarando illegittima la norma che prevede la sospensione del corso della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 luglio 2021) “Contrasta con il principio di legalità laprevista qualora il capo dell’ufficio giudiziario adotti un provvedimento didell’udienza penale, nell’ambito di misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. E’ quanto ha affermato la Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi (qui il testo), redattore Giovanni Amoroso, dichiarando illegittima la norma che prevede ladel corso...

