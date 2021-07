Per conoscere cosa ha rappresentato Raffaella Carrà consiglio di vedere un film spagnolo (Di martedì 6 luglio 2021) Se qualcuno volesse conoscere davvero che cosa ha rappresentato Raffaella Carrà nel mondo dello spettacolo non sarebbe necessario ripercorrere la sua originale carriera cinematografica o quella densissima e duratura in tv o quella di cantante pop di grandissimo successo. Sarebbe più significativo godersi un film spagnolo, un musical uscito l’anno scorso e fruibile su una nota piattaforma. Si intitola Ballo Ballo in omaggio a una delle più note canzoni di Raffaella. Ma l’omaggio non si ferma al titolo. La storia è quella di una giovane ragazza madrilena, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Se qualcuno volessedavvero chehanel mondo dello spettacolo non sarebbe necessario ripercorrere la sua originale carriera cinematografica o quella densissima e duratura in tv o quella di cantante pop di grandissimo successo. Sarebbe più significativo godersi un, un musical uscito l’anno scorso e fruibile su una nota piattaforma. Si intitola Ballo Ballo in omaggio a una delle più note canzoni di. Ma l’omaggio non si ferma al titolo. La storia è quella di una giovane ragazza madrilena, ...

