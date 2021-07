Pau Lopez è a Marsiglia per le visite mediche. La foto (Di martedì 6 luglio 2021) Pau Lopez è atterrato questa mattina all’aeroporto di Marsiglia-Marignane, il portiere dopo l’esperienza alla Roma si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. La Ligue 1 potrebbe permettergli di rinascere dopo due stagioni deludenti in Serie A. Attraverso i social sono arrivate anche le prime immagini del giocatore che ha scattato qualche foto insieme a dei tifosi, prima di sottoporsi alle visite mediche di rito. Il est arrivé @pauLopez 13 à Marseille pic.twitter.com/CVedlz83pq — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 6, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Pauè atterrato questa mattina all’aeroporto di-Marignane, il portiere dopo l’esperienza alla Roma si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Olympique. La Ligue 1 potrebbe permettergli di rinascere dopo due stagioni deludenti in Serie A. Attraverso i social sono arrivate anche le prime immagini del giocatore che ha scattato qualcheinsieme a dei tifosi, prima di sottoporsi alledi rito. Il est arrivé @pau13 à Marseille pic.twitter.com/CVedlz83pq — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 6, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Domani le visite mediche di #PauLopez con l'#OM - marcoconterio : ???? Sono previste per domani le visite mediche di Pau Lopez con l'#OM. Lo spagnolo lascia così la #Roma ed è l'ennes… - DiMarzio : La #Roma conta di definire oggi #RuiPatricio. Visite confermate per #PauLopez - TemiLNV : RT @DiMarzio: La #Roma conta di definire oggi #RuiPatricio. Visite confermate per #PauLopez - ReTwitStorm_ita : FOTO -