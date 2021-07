Patrizia scomparsa nel nulla, i familiari lanciano l’allarme: “Ha bisogno di farmaci” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ore di ansia a Napoli per la scomparsa di una donna, Patrizia Vestuto. Di quest’ultima non si hanno più notizie da questa mattina, martedì 6 luglio. Secondo alcuni suoi parenti, che hanno diffuso su Facebook appelli per ritrovarla, la donna ha fatto perdere le sue tracce in zona piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale. Al momento della scomparsa indossava un vestito blu fantasia Missoni e dei mocassini blu. I familiari di Patrizia hanno diffuso molti appelli sui social network interpellando anche il Consigliere di Europa verde Francesco Emilio Borrelli, che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ore di ansia a Napoli per ladi una donna,Vestuto. Di quest’ultima non si hanno più notizie da questa mattina, martedì 6 luglio. Secondo alcuni suoi parenti, che hanno diffuso su Facebook appelli per ritrovarla, la donna ha fatto perdere le sue tracce in zona piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale. Al momento dellaindossava un vestito blu fantasia Missoni e dei mocassini blu. Idihanno diffuso molti appelli sui social network interpellando anche il Consigliere di Europa verde Francesco Emilio Borrelli, che ...

