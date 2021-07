Papa Francesco, seconda notte in ospedale: il bollettino medico sulle sue condizioni (Di martedì 6 luglio 2021) Papa Francesco ha passato la sua seconda notte in ospedale dopo l’operazione, una stenosi al colon, al quale si è sottoposto. Un intervento che, come ha riferito la Santa Sede, era previsto da tempo e programmato per luglio, in modo da permettere al Santo Padre il viaggio in Ungheria a settembre e, successivamente, in Slovacchia. Papa Francesco dovrà restare in ospedale per altri cinque giorni, dato che la prognosi e il ricovero previsti sono di sette giorni dopo l’operazione. Papa Francesco: ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021)ha passato la suaindopo l’operazione, una stenosi al colon, al quale si è sottoposto. Un intervento che, come ha riferito la Santa Sede, era previsto da tempo e programmato per luglio, in modo da permettere al Santo Padre il viaggio in Ungheria a settembre e, successivamente, in Slovacchia.dovrà restare inper altri cinque giorni, dato che la prognosi e il ricovero previsti sono di sette giorni dopo l’operazione.: ...

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - pippomanfredini : RT @demotivatrice10: 'Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo' sì ma HA CANALIZZATO? - Manuela55567282 : @PapaParole Ciao papà Francesco . Spero che tu ti senta meglio . Prego per te e ti abbraccio forte ?????? -