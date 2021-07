Papa Francesco operato, ultime news sullo stato di salute del Pontefice (Di martedì 6 luglio 2021) Una notte tranquilla, quella passata da Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato operato nella serata del 4 luglio per una stenosi diverticolare del colon. Un intervento programmato che il Pontefice ha affrontato nel migliore dei modi senza grandi clamori, come è nel suo stile. Tutto il mondo segue con apprensione queste ore che seguono il delicato intervento subìto dal Pontefice che, lo ricordiamo, ha compiuto lo scorso dicembre 84 anni. E allora ecco le ultime news su Papa Francesco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 luglio 2021) Una notte tranquilla, quella passata daal Policlinico Gemelli di Roma dove ènella serata del 4 luglio per una stenosi diverticolare del colon. Un intervento programmato che ilha affrontato nel migliore dei modi senza grandi clamori, come è nel suo stile. Tutto il mondo segue con apprensione queste ore che seguono il delicato intervento subìto dalche, lo ricordiamo, ha compiuto lo scorso dicembre 84 anni. E allora ecco lesu...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - fattoquotidiano : Il Papa operato al colon per una stenosi diverticolare sintomatica. Visto quello che c’è intorno a lui in Vaticano,… - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Nuovo documentario con #PapaFrancesco su @TV2000it parlerà di arte - nonmidirinenti : RT @demotivatrice10: 'Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo' sì ma HA CANALIZZATO? -