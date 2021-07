Papa Francesco: notte tranquilla al Gemelli, decorso regolare (Di martedì 6 luglio 2021) notte tranquilla per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli dopo l’intervento di domenica al colon. Fonti riferiscono di un decorso regolare. Sotto l’occhio vigile dell’equipe medica del Policlinico... Leggi su feedpress.me (Di martedì 6 luglio 2021)per, ricoverato aldopo l’intervento di domenica al colon. Fonti riferiscono di un. Sotto l’occhio vigile dell’equipe medica del Policlinico...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - CiaoKarol : #DAJEFRANCESCO #PAPABOYS ? I Papaboys invitano alla preghiera per Papa Francesco in tutte le parrocchie del mondo… - blogfp : Notte tranquilla per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli - Cronaca - ANSA -