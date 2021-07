“Papa Francesco La mia idea di arte” | documentario su Tv2000

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - fattoquotidiano : Il Papa operato al colon per una stenosi diverticolare sintomatica. Visto quello che c’è intorno a lui in Vaticano,… - zazzeragiovann1 : RT @Giusy48921432: Un pensiero al nostro papa Francesco ke si è operato! Auguri buona guarigione papa Francesco??? - SandraBattisti : RT @M_RSezione: Il Papa ha inviato una donazione per la realizzazione di alcune strutture nel campo di accoglienza temporaneo situato nell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Rai News

Prosegue la degenza dial Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove domenica 4 luglio è stato sottoposto a un intervento chirurgico in anestesia generale per una stenosi sintomatica del sigma. '...ha destato apprensione nei fedeli, che in queste ore stanno seguendo con attenzione gli aggiornamenti dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da domenica. Come è noto, il ...Lino Banfi è tornato a parlare di quel “porca puttena”, che è diventato il simbolo dell’esultanza della Nazionale ...Nella festa di san Benedetto, patrono d’Europa, la Chiesa italiana invita le comunità ecclesiali a pregare per i migranti e in particolare per quanti hanno perso la vita in mare mentre cercavano di ra ...