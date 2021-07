Papa Francesco, gli interventi: l’asportazione parziale al polmone a 21 anni e gli altri problemi di salute (Di martedì 6 luglio 2021) Papa Francesco ha destato apprensione nei fedeli, che in queste ore stanno seguendo con attenzione gli aggiornamenti dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da domenica. Come è noto, il pontefice è stato sottoposto a un intervento programmato da tempo, per risolvere un problema di stenosi diverticolare sintomatica del colon. Nonostante il suo sia un quadro di salute complessivamente buono per un uomo di 84 anni, l’operazione non è la prima che Francesco affronta nel corso della sua vita. Il primo intervento sarebbe avvenuto quando il Pontefice aveva soltanto 21 ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021)ha destato apprensione nei fedeli, che in queste ore stanno seguendo con attenzione gli aggiornamenti dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da domenica. Come è noto, il pontefice è stato sottoposto a un intervento programmato da tempo, per risolvere un problema di stenosi diverticolare sintomatica del colon. Nonostante il suo sia un quadro dicomplessivamente buono per un uomo di 84, l’operazione non è la prima cheaffronta nel corso della sua vita. Il primo intervento sarebbe avvenuto quando il Pontefice aveva soltanto 21 ...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - fattoquotidiano : Il Papa operato al colon per una stenosi diverticolare sintomatica. Visto quello che c’è intorno a lui in Vaticano,… - Nicola621962 : RT @ParoleCristiane: Il matrimonio è immagine di Dio, uomo e donna in una sola carne. Quando si distrugge questo, si sporca o si sfigura l'… - infoitinterno : Un messaggio per papa Francesco -