Papa Francesco, chi è il cardinale camerlengo che governa se Bergoglio non può (Di mercoledì 7 luglio 2021) Papa Francesco continua a governare la Chiesa dal Policlinico Gemelli. Durante la convalescenza post operatoria che si prevede di circa una settimana, a Bergoglio, non è subentrato il cardinale camerlengo Kevin Joseph Farrell. Diverso è, invece, il caso di sede impedita che, come precisano dal Vaticano, si è configurato soltanto nelle ore in cui Francesco è stato sedato dall’anestesia. Anche se in realtà, durante il tempo trascorso in sala operatoria, non risulta che il pontefice argentino abbia delegato il cardinale camerlengo a compiere ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 luglio 2021)continua are la Chiesa dal Policlinico Gemelli. Durante la convalescenza post operatoria che si prevede di circa una settimana, a, non è subentrato ilKevin Joseph Farrell. Diverso è, invece, il caso di sede impedita che, come precisano dal Vaticano, si è configurato soltanto nelle ore in cuiè stato sedato dall’anestesia. Anche se in realtà, durante il tempo trascorso in sala operatoria, non risulta che il pontefice argentino abbia delegato ila compiere ...

