Paola Ferrari perde la causa con Mino Raiola. Libero: «È di destra, quindi può essere offesa» (Di martedì 6 luglio 2021) Libero la mette sul politico. Racconta che la giornalista Rai Paola Ferrari ha perso la causa per diffamazione con Mino Raiola (lei aveva denunciato per diffamazione lui) e il quotidiano scrive che il giudice (una donna, Valeria Chirico) le ha dato torto perché Ferrari è di destra. A giugno 2017 Paola Ferrari, su Twitter, aveva preso posizione contro Donnarumma in trattativa col Milan. «Donnarumma non dovrebbe indossare la maglia della Nazionale per un anno», aveva tuonato la Ferrari. «Codice Etico? Quale ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021)la mette sul politico. Racconta che la giornalista Raiha perso laper diffamazione con(lei aveva denunciato per diffamazione lui) e il quotidiano scrive che il giudice (una donna, Valeria Chirico) le ha dato torto perchéè di. A giugno 2017, su Twitter, aveva preso posizione contro Donnarumma in trattativa col Milan. «Donnarumma non dovrebbe indossare la maglia della Nazionale per un anno», aveva tuonato la. «Codice Etico? Quale ...

napolista : La lite all’epoca della trattativa di Donnarumma col Milan. Lui aveva ricordato il suo matrimonio (un figlio di De… - Leseidimattinah : RT @_DAGOSPIA_: IL TRIBUNALE DI ROMA DA' TORTO A PAOLA FERRARI NELLA CAUSA PER DIFFAMAZIONE CONTRO MINO RAIOLA - morenoAlmare : RT @_DAGOSPIA_: IL TRIBUNALE DI ROMA DA' TORTO A PAOLA FERRARI NELLA CAUSA PER DIFFAMAZIONE CONTRO MINO RAIOLA - _DAGOSPIA_ : IL TRIBUNALE DI ROMA DA' TORTO A PAOLA FERRARI NELLA CAUSA PER DIFFAMAZIONE CONTRO MINO RAIOLA… - Affaritaliani : Raiola, vaffa a Paola Ferrari per difendere Donnarumma. Giudice: 'Non è reato' -