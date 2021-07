Palermo | bambina di cinque anni annega nella piscina di casa

Advertising

Marilenapas : RT @SkyTG24: Trabia, bambina di 5 anni annega nella piscina nel giardino di casa - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Tragedia a Trabia, bimba annega in piscina Indaga la procura di Termini Imerese - SkyTG24 : Trabia, bambina di 5 anni annega nella piscina nel giardino di casa - TgrRaiSicilia : Tragedia a Trabia, bimba annega in piscina Indaga la procura di Termini Imerese - Emanuel43647868 : @IlContiAndrea Ma poi scusate la domanda è così importante la storia del negozio , posso capire la storia di Palerm… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo bambina

Trabia , 6 luglio 2021 - Tragedia a Trabia, una bimba di cinque è annegata in una piscina del comune del Palermitano. Ancora da accertare le cause che hanno portato alla morte della piccola, caduta ...Io sola a casa, isolata, con unapiccola". Francesco, ancora, racconta: "Pensavo che mi ... Leggi notizie correlate ? Assunzioni e potere: la guerra del Covid fra Asp e commissari ? Asp: ...Una bimba di cinque è morta annegata in una piscina a Trabia (Palermo). La piccola per cause in corso di accertamento è annegata in una piscina installata nel giardino di casa. A portarla in ospedale ...L'incidente a Trabia. La piccola è stata portata subito dalla nonna al pronto soccorso, ma è arrivata già morta. Indagano i carabinieri ...