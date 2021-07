Pagelle Italia-Spagna | Europei di calcio 2021

Leggi su oasport

(Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LELIVE Buona sera a tutti e benvenuti alleLIVE di, sfida valida per la semifinale del campionato europeo di. Lo stadio Wembley di Londra è il delegato per ospitare le ultime battute della competizione continentale, con gli azzurri e le furie rosse a sfidarsi ferocemente per un posto per la finale di domenica. Solo una variazione forzata per Roberto Mancini: con l’infortunio di Leonardo Spinazzola è stato rispolverato Emerson Palmieri, reduce da un’annata in cui non è stato molto impegnato. Per il resto il CT azzurro ha ...