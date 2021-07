“Ostinato, vacuo e arrogantello…”, Selvaggia Lucarelli replica a Tommaso Zorzi (Di martedì 6 luglio 2021) Tommaso Zorzi risponde a Selvaggia Lucarelli che aveva evidenziato un suo errore grammaticale. E così, a distanza di nemmeno 24 ore dal primo scontro, volano ancora stracci su Instagram. Tommaso Zorzi punge Selvaggia Lucarelli “Qualcuno con la terza media gli spieghi il significato del verbo “perpetrare”. Nel leggerlo mi è venuto da piangere, ma non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 luglio 2021)risponde ache aveva evidenziato un suo errore grammaticale. E così, a distanza di nemmeno 24 ore dal primo scontro, volano ancora stracci su Instagram.punge“Qualcuno con la terza media gli spieghi il significato del verbo “perpetrare”. Nel leggerlo mi è venuto da piangere, ma non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TOMMASO ZORZI VS SELVAGGIA LUCARELLI: "HAI ROTTO I COG*IONI"/ Scontro su "perpetrare" Tommaso Zorzi sbotta contro Selvaggia Lucarelli dopo l'addio a commosso Raffaella Carrà che aveva scatenato il commento della giornalista.

