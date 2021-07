Ostia | nasce T&T | il centro associativo nei locali confiscati al clan Fasciani

(Di martedì 6 luglio 2021)un nuovoper le associazioni del quartiere in un locale confiscato al. Il nuovocomunitario T&T, Talento e Tenacia, è stato inaugurato dal presidente della regione Nicola Zingaretti e da Giampiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio regionale per la legalità. Ilsarà gestito dall’azienda pubblica Asilo Savoia e ospiterà le associazioni di volontariato dando vita al contempo a progetti culturali e sociali a favore della città. Tra le associazioni presenti nelci sono: lo sportello antiusura ...

Zingaretti: "Basta venire a Ostia solo quando c'è un fatto criminale o di cronaca nera. Ostia è economia, mare, sviluppo, legalità e capacità di rispondere" ...(AGR) A Ostia, questa mattina, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato un altro Centro comunitario con attività e spazi per il quartiere e per i giovani. Il Centro è stato ri ...