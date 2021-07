Ospedale “Maggiore” di Bologna, a luglio -150 posti auto. Sepe (FIALS): «Disagio significativo». (Di martedì 6 luglio 2021) Si inaspriscono i rapporti con la Direzione Generale della USL di Bologna che ancora una volta non ha previsto un piano di sosta alternativo per gli operatori sanitari del Maggiore che si ritroveranno con meno 150 posti auto in meno dal 18 al 25 luglio causa lavori di asfaltatura nell’area interna prospiciente Largo Nigrisoli. Un Disagio significativo visto che i dipendenti lavorano su turni, anche di notte ed i mezzi pubblici non coprono determinate zone e fasce orarie, il problema ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Si inaspriscono i rapporti con la Direzione Generale della USL diche ancora una volta non ha previsto un piano di sosta alternativo per gli operatori sanitari delche si ritroveranno con meno 150in meno dal 18 al 25causa lavori di asfaltatura nell’area interna prospiciente Largo Nigrisoli. Unvisto che i dipendenti lavorano su turni, anche di notte ed i mezzi pubblici non coprono determinate zone e fasce orarie, il problema ...

Advertising

bellogatto1 : RT @_cieloitalia: Lorenzo Scandroglio, giornalista si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara, colpito da… - maurirussowork : RT @_cieloitalia: Lorenzo Scandroglio, giornalista si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara, colpito da… - anitaelaura : RT @_cieloitalia: Lorenzo Scandroglio, giornalista si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara, colpito da… - advgiornalista : RT @AssoCare: Si inaspriscono i rapporti con la Direzione Generale della USL di Bologna che ancora una volta non ha previsto un piano di so… - Verdoux11 : RT @_cieloitalia: Lorenzo Scandroglio, giornalista si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara, colpito da… -