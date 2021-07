Oroscopo Capricorno, domani 7 luglio: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 6 luglio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 7 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Amici del Capricorno, il vostro mercoledì sembra essere segnato da una brutta congiunzione astrale della Luna, Venere e Marte. Loro tre assieme dovrebbero causarvi l’insorgere di un qualche brutto problema sentimentale, ma anche forse lavorativo o famigliare, che richiederà parecchia attenzione da parte ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 7? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, il vostro mercoledì sembra essere segnato da una brutta congiunzione astrale della Luna, Venere e Marte. Loro tre assieme dovrebbero causarvi l’insorgere di un qualche brutto problema sentimentale, ma anche forse lavorativo o famigliare, che richiederà parecchia attenzione da parte ...

