Orietta Berti e il successo di “Mille” La svolta decisiva nelle parole di Fedez | cosa le suggerì

Leggi su cityroma

(Di martedì 6 luglio 2021) La cantante romagnola ha rivelato un retroscena molto interessante riguardo l’incisione dell’ultimo singolo in vetta alle classifiche nazionali.è stata ospite domenica scorsa a Pietrelcina per il concerto evento “Una Voce per Padre Pio”, la serata in onda su Rai 1 dal 200° per raccogliere fondi per l’associazione dedicata proprio al Santo. La cantante romagnola dopo aver eseguito il brano portato a Sanremo “Quando ti sei innamorato”, ha dedicato qualche attimo nel raccontarsi alla conduttrice Mara Venier. Un anno molto intenso per lei che è entrata nel cuore anche delle generazioni più giovani grazie al singolo di punta ...