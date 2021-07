Orietta Berti a Bergamo | “55 anni di carriera… genuina sì | ma dopo tanto allenamento”

(Di martedì 6 luglio 2021) Oltre 16 milioni di dischi venduti, oltre 350 brani incisi. Undici partecipazioni al Festival di Sanremo e 9 milioni di copie vendute di “Fin che la barca va”. Questi sono una minima parte dei numeri che accompagnano la vota diGalim, in arte. A questa lista, apparentemente interminabile, si aggiungono le partecipazioni a Canzonissima, al Disco per l’Estate, le partecipazioni a film e programmi televisivi, le tournée in Italia e nel resto del mondo. La verità è che nemmeno i numeri a più di nove cifre bastano per descrivere, artista icona di stile e ...

Advertising

_KVNEKII : RT @Maecenartis: AGGIUNGO ANCHE Gianni Morandi, Loretta Goggi, Loredana Bertè, Amedeo Minghi, Orietta Berti - vtaecorex : Bangtan x Mille - Orietta Berti - CristinaNatoli : @hipsterdelcazzo Figuriamoci se fosse mancata Orietta Berti - gaia_r11 : Cosa faremo quando se ne andrà Orietta Berti PRAYING CIRCLE PER PROTEGGERE ORIETTA - rosestobecky : RT @Maecenartis: AGGIUNGO ANCHE Gianni Morandi, Loretta Goggi, Loredana Bertè, Amedeo Minghi, Orietta Berti -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

La festa dell'asilo di Grottammare finisce tra le storie di Instagram di. La cantante emiliana ha infatti inserito sul proprio canale social un momento della festa organizzata in una pizzeria di Grottammare dalle terze classi della Scuola d'Infanzia di via ...Prosegue la campagna di comunicazione dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale con tre nuovi appuntamenti, incontri e grandi ospiti " come, Marina Rei, Moka ...Questi sono una minima parte dei numeri che accompagnano la vota di Orietta Galimberti, in arte Orietta Berti. A questa lista, apparentemente interminabile, si aggiungono le partecipazioni a ...La mia Felicità è il nuovo singolo di Fabio ed Eros: sarà l'ennesimo tormentone estivo? Come è nato il progetto ...