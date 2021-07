Ora è ufficiale: Guarna è il nuovo portiere dell’Ascoli (Di martedì 6 luglio 2021) Come avevamo anticipato, Enrico Guarna è il nuovo portiere dell’Ascoli. Questo il comunicato ufficiale della Reggina che ha ceduto il portiere al club bianconero. “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ascoli Calcio 1898 FC per il trasferimento a titolo definitivo di Enrico Guarna. Ringraziando il calciatore, tra i principali protagonisti della storica cavalcata dalla Serie C alla B, il club gli augura le migliori fortune umane e professionali”. Guarna ha firmato con l’Ascoli un contratto fino al 30 giugno ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Come avevamo anticipato, Enricoè il. Questo il comunicatodella Reggina che ha ceduto ilal club bianconero. “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ascoli Calcio 1898 FC per il trasferimento a titolo definitivo di Enrico. Ringraziando il calciatore, tra i principali protagonisti della storica cavalcata dalla Serie C alla B, il club gli augura le migliori fortune umane e professionali”.ha firmato con l’Ascoli un contratto fino al 30 giugno ...

