Ora basta, siamo stufi del qualunquismo della Ferragni che semplifica il dibattito sul ddl Zan (Di martedì 6 luglio 2021) Di nuovo, ci risiamo. La solita propaganda social utile solamente a tirare su un migliaio di follower e cavalcare l’argomento del giorno, questo è ultimamente l’andazzo online da parte della stragrande maggioranza degli influencer. Ovviamente stamattina Chiara Ferragni non è mancata di farci sapere che “tutti i politici fanno schifo”, condividendo come al suo solito uno dei tanti post che circolano sui social pro Lgbtq+ (che ovviamente non tengono minimamente conto della situazione politica del Paese, ma fa niente chiudiamo un occhio). Così l’influencer ha dato il suo importante contributo all’Italia e ci ha illuminati con ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Di nuovo, ci ri. La solita propaganda social utile solamente a tirare su un migliaio di follower e cavalcare l’argomento del giorno, questo è ultimamente l’andazzo online da partestragrande maggioranza degli influencer. Ovviamente stamattina Chiaranon è mancata di farci sapere che “tutti i politici fanno schifo”, condividendo come al suo solito uno dei tanti post che circolano sui social pro Lgbtq+ (che ovviamente non tengono minimamente contosituazione politica del Paese, ma fa niente chiudiamo un occhio). Così l’influencer ha dato il suo importante contributo all’Italia e ci ha illuminati con ...

