Opec diviso | vertice flop | cosa succede ora?

(Di martedì 6 luglio 2021) Il meeting dell’+, il cartello allargato dei produttori di greggio, si rivela une viene rinviato a data da destinarsi, a causa dell’opposizione degli Emirati Arabi, che spingono per aumentare la loro quota produttiva. L’imprevisto esito delmanda alle stelle le quotazioni del barile di petrolio, con il rischio di provocare uno tsunami inflazionistico nei mesi a venire. Ilfallito L’annuncio di un aumento della produzione globale era atteso per venerdì, ma l’opposizione degli Emirati Arabi Uniti (UAE) ha fatto naufragare le trattative. Tutte le decisioni dell’+ devono essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Opec diviso

