OPA Sicit | Circular BidCo alza prezzo offerta

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Il periodo di adesione all’OPAGroup promossa daè stato prorogato di due giorni: terminerà venerdì 9 luglio 2021 prossimo con data di pagamento del corrispettivo prevista per il 16 luglio. Per ciascuna azioneGroup,offre da oggi a venerdì compreso 16,80 euro, con un rialzo di 1,35 euro (+8,7%) rispetto al corrispettivo di 15,45 euro offerto inizialmente al netto del dividendo 2020 pari a 0,55 euro. L’di 16,80 euro per azione incorpora un premio del 28,2% a 6 mesi e del 36,8% a 12 mesi. Il corrispettivo ...

, +3,1% a 16,75 euro, accelera al rialzo in scia all'aumento del prezzo dell'promossa da Circular BidCo da 15,45 a 16,80 euro. Il termine per aderire all'offerta è stato prolungato dal 7 al ...Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di *Group *S.p. A. ("Emittente"), promossa, in data 6 maggio 2021, da *Circular BidCo *S.p. A. ("Offerente"), mediante deposito del documento di offerta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, ...Poco mosse Mediolanum (+0,05%) ed Mps (+0,04%), corre Sicit (+3,08% a 16,75 euro) dopo il rilancio dell'Opa di Circular Bidco a 16,8 euro per azione. (ANSA).*Il FTSE MIB segna -0,4%, il FTSE Italia All-Share -0,4%, il FTSE Italia Mid Cap -0,5%, il FTSE Italia STAR -0,2%. BTP e spread poco mossi*. Il rendimento del decennale segna 0,80% (chiusura precedent ...