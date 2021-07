One Piece Odyssey marchio registrato e potrebbe essere il prossimo grande gioco della serie (Di martedì 6 luglio 2021) Shueisha e Bandai Namco Entertainment hanno registrato un marchio per "One Piece Odyssey" il 17 giugno in Giappone. Il marchio è stato reso pubblico solo di recente. L'ultimo grande gioco di One Piece di Bandai Namco è stato One Piece: Pirate Warriors 4, sviluppato da Omega Force e lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam nel marzo 2020. E prima ancora One Piece: World Seeker, sviluppato da Ganbarion e lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam nel marzo 2019. Al momento non ci sono ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) Shueisha e Bandai Namco Entertainment hannounper "One" il 17 giugno in Giappone. Ilè stato reso pubblico solo di recente. L'ultimodi Onedi Bandai Namco è stato One: Pirate Warriors 4, sviluppato da Omega Force e lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam nel marzo 2020. E prima ancora One: World Seeker, sviluppato da Ganbarion e lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam nel marzo 2019. Al momento non ci sono ...

Advertising

Crunchyroll_PT : Nosso adulto de chupeta! ? (via One Piece) - britonicus : Marquei como visto One Piece - 10x9 - Filled with Animals!? Perona's Wonder Garden - misteruplay2016 : One Piece sta per tornare? Bandai Namco registra il marchio One Piece Odyssey - FedeAle1525 : RT @GamerClickit: Registrati marchi per nuovi One Piece e My Hero Academia - GamerClickit : Registrati marchi per nuovi One Piece e My Hero Academia -