Omofobia | Scalfarotto | ‘meglio una legge che la bella morte per ddl Zan’

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Io sono ancora un sostenitore convinto del Ddl Zan, come sono convinto che sia indispensabile che sia approvata unacontro l’omotransfobia, per mettere al riparo i tantissimi ragazzi e ragazze che hanno sofferto atti di discriminazione e di violenza. Il punto è che andremo in un’Aula dove i numeri sono molto risicati, dove ci saranno milioni di emendamenti presentati da Calderoli, dove manca il relatore. Allora mi chiedo se abbia senso andare incontro allaper una causa giusta con un bel testo dicome quello Zan e perdere perché eroicamente abbiamo offerto il petto al ...

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Scalfarotto

... che devo definire facendo arrabbiare mezzo mondo, ma dal movente e cioè l'e la transfobia ".riconosce che sarebbe "una bella bandiera poter utilizzare e definire questi due ...Infatti Iv vuole recuperare un'altra definizione, quella contenuta nel ddlche si riferiva a concetti più generali come quelli di transfobia ed. Naturalmente Matteo il Padano è ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Io sono ancora un sostenitore convinto del Ddl Zan, come sono convinto che sia indispensabile che sia approvata una legge contro l’omotransfobia, per mettere al riparo i ta ...'Questo è il momento in cui firmo la legge sulle unioni civili. Io so come funziona il Parlamento, io ho portato a casa riforme, io ho allargato i diritti. Non mi fanno paura gli insulti di leoni da t ...