Omofobia | Rossomando | ' maggioranza su ddl Zan c' è | no compromessi al ribasso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Avevamo chiesto tempi certi per l'approdo in aula del ddl Zan, la risposta è stata un ostruzionismo durato mesi e mesi. Ora l'ostruzionismo è battuto e la data certa c'è, il 13 luglio. Siamo convinti che il testo approvato a Montecitorio sia un punto di mediazione molto avanzato, frutto del lavoro faticoso fatto alla Camera. Per questo non accettiamoalche indeboliscano la legge. Il voto di oggi dice che c'è unaa sostegno del testo, adesso avanti per l'approvazione". Lo afferma la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna ...