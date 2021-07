(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Zan dice 'andiamo in Aula e incrociamo le dita'? È proprio quello che vogliamo evitare, lasciare allae allal'esito dell'approvazione della legge per contrastare l'”. Così il presidente di Italia viva Ettorein un post su Facebook. “Ci vuole la politica, il dialogo, la tenacia di convincere delle proprie ragioni sapendo trovare mediazioni. Così -aggiunge- faremo un buon servizio a chi si aspetta che lo Stato lo tuteli, altrimenti sarà solo spettacolo e tifoserie”.

Advertising

Ettore_Rosato : 'Incrociamo le dita' è proprio quello che vogliamo evitare: lasciare alla sorte e scaramanzia esito approvazione le… - TV7Benevento : Omofobia: Rosato, 'ddl Zan non può essere lasciato a sorte e scaramanzia'... - Ettore_Rosato : 'Incrociamo le dita' è proprio quello che vogliamo evitare: lasciare alla sorte e scaramanzia esito approvazione le… - TV7Benevento : Omofobia: Rosato, 'Zan dice no alla nostra proposta, sta sbagliando'... -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Rosato

La Sicilia

... "Occorre fare alcune modifiche - hanno spiegato a turno Renzi, Scalfarotto, Faraone, Paita,,... che devo definire facendo arrabbiare mezzo mondo, ma dal movente e cioè l'e la ......che già nel 2018 tentò invano di far approvare una legge che punisse i reati die ... "Occorre fare alcune modifiche - hanno spiegato a turno Renzi, Scalfarotto, Faraone, Paita,, ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Zan dice ‘andiamo in Aula e incrociamo le dita’? È proprio quello che vogliamo evitare, lasciare alla sorte e alla scaramanzia l’esito dell’approvazione della legge per con ...Italia viva chiede, in nome del pragmatismo, alcune modiche. Scalfarotto: “Via le definizioni, concentriamoci sui reati di omotransfobia” ...