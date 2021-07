Omofobia | Fratoianni | ' Lega getta la maschera ora si approvi ddl Zan così come è'

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "era largamente prevedibile, laè calata. Lavuole solo demolire il ddl Zan, vuole impedire che sia efficace nella tutela di tutti coloro che sono vittime quotidianamente di una discriminazione insopportabile. Siora quel disegno di legge cosi com'è, e lo si faccia al più presto” Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola, in un video su Twitter.

... è necessario e urgente approvare misure specifiche per arginare e sconfiggeree ...come il Pd deve avere la posizione più estrema ? Sono diventati un partito dove può stare bene, ...Se poi si va dalla parti di Sinistra italiana i toni si alzano ancora di più con Nicola... che devo definire facendo arrabbiare mezzo mondo, ma dal movente e cioè l'e la ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Come era largamente prevedibile, la maschera è calata. La Lega vuole solo demolire il ddl Zan, vuole impedire che sia efficace nella tutela di tutti coloro che sono vittime ...Roma, 6 lug "Meraviglioso che Renzi cerchi un confronto pubblico con Chiara Ferragni. Mentre lui è scappato in tutti questi mesi da un confronto pubblico sui su ...