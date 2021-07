Omofobia: Faraone, 'proposta Ostellari ha avvicinato posizioni in merito e metodo' (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Oggi è successo un fatto importante che va valorizzato: il presidente Ostellari ci ha sottoposto una proposta che per noi è perfettibile, ma è una proposta che ha avvicinato tantissimo le posizioni presenti in questo Senato, nel merito e anche nel metodo. La data certa veniva mantenuta, erano chieste 24 ore per votare il calendario mercoledì invece che martedì". Lo ha sottolineato il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, durante la discussione sulla calendarizzazione del ddl Zan. "Stabiliamo la data certa e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Oggi è successo un fatto importante che va valorizzato: il presidenteci ha sottoposto unache per noi è perfettibile, ma è unache hatantissimo lepresenti in questo Senato, nele anche nel. La data certa veniva mantenuta, erano chieste 24 ore per votare il calendario mercoledì invece che martedì". Lo ha sottolineato il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide, durante la discussione sulla calendarizzazione del ddl Zan. "Stabiliamo la data certa e ...

