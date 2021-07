Omofobia: Cirinnà, ‘mediazioni Ostellari irricevibili, in aula a viso aperto’ (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) – “È inutile che il Presidente Ostellari continui a rimpallare responsabilità, invitandoci a un dialogo reso impossibile da proposte di mediazione assolutamente irricevibili. Si tratta infatti di proposte che escludono del tutto la tutela delle persone trans, che sono quelle maggiormente esposte alla discriminazione e alla violenza, come rivelano le statistiche e continui dolorosissimi fatti di cronaca. La nostra posizione resta ferma: andiamo in aula a viso aperto e diamo all’Italia una legge di civiltà”. Lo dice la senatrice del Pd Monica Cirinnà. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) – “È inutile che il Presidentecontinui a rimpallare responsabilità, invitandoci a un dialogo reso impossibile da proposte di mediazione assolutamente. Si tratta infatti di proposte che escludono del tutto la tutela delle persone trans, che sono quelle maggiormente esposte alla discriminazione e alla violenza, come rivelano le statistiche e continui dolorosissimi fatti di cronaca. La nostra posizione resta ferma: andiamo inaperto e diamo all’Italia una legge di civiltà”. Lo dice la senatrice del Pd Monica. L'articolo proviene da ...

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Cirinnà, 'mediazioni Ostellari irricevibili, in aula a viso aperto'... - infoitinterno : Omofobia: Cirinnà, 'Lega vuole affossare ddl Zan, responsabile chi accetta gioco allo sfascio' - TV7Benevento : Omofobia: Cirinnà, 'Lega vuole affossare ddl Zan, responsabile chi accetta gioco allo sfascio'... - Stupormundi66 : RT @gps72: @EnricoLetta per promuovere una legge contro omofobia qualcuno nel pd fa paragoni azzardati e parla di suicidio… credo sia il ca… - gps72 : @EnricoLetta per promuovere una legge contro omofobia qualcuno nel pd fa paragoni azzardati e parla di suicidio… cr… -