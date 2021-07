Oltre la linea edizione 2021, torna, in Campania, la rassegna dedicata alla danza contemporanea (Di martedì 6 luglio 2021) Al via l’XI edizione di Oltre la linea, la rassegna dedicata ai linguaggi del contemporaneo attraverso l’espressione corporea. Dal 14 al 29 luglio, 7 compagnie di danza e un gruppo musicale si alterneranno su differenti palcoscenici, in ben 9 eventi in giro per la Campania. La programmazione si inserisce nel progetto esteso La Campania è Teatro, danza e Musica, promosso da ARTEC/Sistema MED in collaborazione con SCABEC Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival. Oltre la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) Al via l’XIdila, laai linguaggi del contemporaneo attraverso l’espressione corporea. Dal 14 al 29 luglio, 7 compagnie die un gruppo musicale si alterneranno su differenti palcoscenici, in ben 9 eventi in giro per la. La programmazione si inserisce nel progetto esteso Laè Teatro,e Musica, promosso da ARTEC/Sistema MED in collaborazione con SCABEC Società Campana Beni Culturali e Fondazionedei Festival.la ...

