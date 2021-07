Oltre 200mila tra insegnanti e operatori scolastici non si sono ancora vaccinati. E così il ritorno in presenza nelle scuole è di nuovo in bilico (Di martedì 6 luglio 2021) “Siamo un po’ indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, soprattutto convincere i 215 mila insegnanti e operatori scolastici che mancano a vaccinarsi per tornare a scuola in sicurezza”. E’ quanto ha detto il Commissario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, in una dichiarazione alla stampa durante la visita a Roma all’hub vaccinale allestito da Acea. “Una copertura vaccinale che supera l’80% degli operatori scolastici e una buona copertura dei ragazzi dai 12 anni in su – ha spiegato Figliuolo -, ci dà non solo la possibilità di tornare a scuola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 luglio 2021) “Siamo un po’ indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, soprattutto convincere i 215 milache mancano a vaccinarsi per tornare a scuola in sicurezza”. E’ quanto ha detto il Commissario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, in una dichiarazione alla stampa durante la visita a Roma all’hub vaccinale allestito da Acea. “Una copertura vaccinale che supera l’80% deglie una buona copertura dei ragazzi dai 12 anni in su – ha spiegato Figliuolo -, ci dà non solo la possibilità di tornare a scuola ...

