Olivia Rodrigo ha un nuovo fidanzato | il produttore Adam Faze

(Di martedì 6 luglio 2021) Dopo averci resi partecipi del break up con Joshua Bassett (tutto il suo ultimo album, Sour, è pieno di frecciatine e di riferimenti a lui), Olivia Rodrigo è uscita allo scoperto con Adam Faze, colui che potrebbe essere a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato. https://twitter.com/PopCrave/status/1410290351865307138?s=20

OnlyTays91 : @lovishabits io ho sognato una cosa che c'entrava con olivia rodrigo ma una cosa stranissima - aurimalik_ : RT @foolsgvld__: pensi di potermi ferire? le mie canzoni preferite di olivia rodrigo sono favorite crime e traitor - foolsgvld__ : pensi di potermi ferire? le mie canzoni preferite di olivia rodrigo sono favorite crime e traitor - TChiaie : ??Ho scoperto la canzone drivers license di Olivia Rodrigo grazie a Shazam. - EV3RMORX : RT @DlONYSIUS: olivia rodrigo è una degli artisti migliori presenti all'interno dell'industria musicale. è ancora giovane ma arriverà in al…

I Maneskin hanno conquistato il primo posto con Beggin, davanti a Olivia Rodrigo con Good for u e a Ed Sheeran con Bad habit. Una conquista storica all'indomani del successo dell'Eurovision Song. Nella chart global di Spotify Damian David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio sono ora seguiti al secondo posto da 'Good 4 u' di Olivia Rodrigo e al terzo posto da 'Bad Habits' di Ed Sheeran.