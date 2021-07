Occhio alla mail truffa Intesa Sanpaolo per aggiornamento, finto accordo Polizia Postale (Di martedì 6 luglio 2021) Sta circolando l’ennesima mail truffa Intesa Sanpaolo che invita gli utenti ad un aggiornamento per la maggiore sicurezza del profilo di home banking. La pericolosità delle nuova missiva è decisamente elevata e per un motivo ben preciso. Nella comunicazione si fa riferimento ad una specifica partnership siglata con la Polizia Postale per garantire alti standard di protezione agli account bancari. Niente di più falso, considerando anche la nota pubblica diramata dalla stessa Polizia nostrana (attraverso i suoi canali social) per mettere in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Sta circolando l’ennesimache invita gli utenti ad unper la maggiore sicurezza del profilo di home banking. La pericolosità delle nuova missiva è decisamente elevata e per un motivo ben preciso. Nella comunicazione si fa riferimento ad una specifica partnership siglata con laper garantire alti standard di protezione agli account bancari. Niente di più falso, considerando anche la nota pubblica diramata dstessanostrana (attraverso i suoi canali social) per mettere in ...

Advertising

NicolaPorro : ?? I tifosi del vaccino obbligatorio tornano alla carica, ecco perché???? @mabaronti - MariLu201068 : RT @Cinzy08_: Stasera il fandom di #MrWrong starà con un occhio sulla puntata e l'altro sulla partita... Nn so come ne usciremo alla fine ??… - Cinzy08_ : Stasera il fandom di #MrWrong starà con un occhio sulla puntata e l'altro sulla partita... Nn so come ne usciremo alla fine ?????????? - wordweb81 : Occhio alla mail truffa #IntesaSanpaolo per aggiornamento, finto accordo Polizia Postale - arquer12 : RT @claudio_2022: Il crocefisso trascinato di nuovo alla sbarra. L'ennesima controversia sul simbolo cristiano in tutte le aule italiane fi… -