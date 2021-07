Obbligo vaccinale per docenti e Ata, l’ipotesi per il ritorno a scuola in sicurezza. Che succede se il lavoratore dovesse rifiutarsi? (Di martedì 6 luglio 2021) Torna di moda l'Obbligo vaccinale per il personale scolastico. Non è certo una strada che gli organi ufficiali stanno veramente pensando di attuare ma all'interno del dibattito relativo al rientro a scuola non manca un riferimento al fatto che un eventuale Obbligo potrebbe garantire una maggiore sicurezza alla ripresa delle lezioni in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Torna di moda l'per il personale scolastico. Non è certo una strada che gli organi ufficiali stanno veramente pensando di attuare ma all'interno del dibattito relativo al rientro anon manca un riferimento al fatto che un eventualepotrebbe garantire una maggiorealla ripresa delle lezioni in presenza. L'articolo .

