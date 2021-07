‘O tir a gir’ di Chiesa | delirio Italia contro la Spagna | è vantaggio VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 luglio 2021) Si sta giocando la semifinale di Euro 2021 tra, una partita che sta regalando tantissime emozioni. La squadra di Luis Enrique è sorprendente, la prestazione è stata di altissimo livello. La compagine di Mancini ha preso le misure dopo le difficoltà dei primi minuti. Nel secondo tempo occasione per Busquets, il tiro del centrocampista sfiora la traversa. L’gioca inpiede,sfrutta il lavoro di Ciro Immobile, il calciatore della Juventus in gol con ‘O tir a. What a goal from Enrico, son of Federic ...