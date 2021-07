Nuovo record per Khaby Lame: è il secondo tiktoker più seguito al mondo. Davanti a lui solo la star social Charli D’Amelio (Di martedì 6 luglio 2021) Con più di 84 milioni di followers Khaby Lame, il 21enne di origini senegalesi che vive a Chivasso, in Piemonte, dopo avere superato il proprietario dell’app Mark Zuckerberg e Chiara Ferragni, la più potente delle influencer, diventando così l’italiano più seguito su Instagram, ora batte anche la ballerina, cantante Addison Rae. Davanti a lui, oggi, c’è solo la 17enne americana da più di 100 milioni di seguaci Charli D’Amelio, icona mondiale e regina di TikTok. Khabi Lame è senza dubbio il tiktoker italiano più famoso al ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Con più di 84 milioni di followers, il 21enne di origini senegalesi che vive a Chivasso, in Piemonte, dopo avere superato il proprietario dell’app Mark Zuckerberg e Chiara Ferragni, la più potente delle influencer, diventando così l’italiano piùsu Instagram, ora batte anche la ballerina, cantante Addison Rae.a lui, oggi, c’èla 17enne americana da più di 100 milioni di seguaci, icona mondiale e regina di TikTok. Khabiè senza dubbio ilitaliano più famoso al ...

