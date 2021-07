Nuovo centro vaccinale a Napoli: ci si potrà vaccinare senza prenotazione (Di martedì 6 luglio 2021) Nel centro Storico di Napoli, dal 7 luglio 2021 aprirà un Nuovo centro vaccinale per la somministrazione del vaccino Anti-Covid. In particolare, sarà possibile recarsi nell’Ospedale S.S. Annunziata muniti di tessera sanitaria. Potranno accedervi tutti i cittadini residenti a Napoli dai 12 anni in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 luglio 2021) NelStorico di, dal 7 luglio 2021 aprirà unper la somministrazione del vaccino Anti-Covid. In particolare, sarà possibile recarsi nell’Ospedale S.S. Annunziata muniti di tessera sanitaria. Potranno accedervi tutti i cittadini residenti adai 12 anni in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

