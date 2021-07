Nuovo Anno Scolastico, Gelmini: Lavoriamo per Garantire Lezioni in Presenza e Aumento Trasporti (Di martedì 6 luglio 2021) Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali, parla del Nuovo Anno Scolastico e degli obiettivi da raggiungere. “L’obiettivo del governo è quello di Garantire la scuola in Presenza, su questo c’è ... Leggi su youreduaction (Di martedì 6 luglio 2021) Mariastella, Ministro per gli Affari regionali, parla dele degli obiettivi da raggiungere. “L’obiettivo del governo è quello dila scuola in, su questo c’è ...

Advertising

tvdellosport : ?? SARRI ROMPE IL SILENZIO Dopo un anno dall’addio alla #Juventus torna a parlare #MaurizioSarri. Stasera alle 23… - Corriere : E il rientro a scuola è già un rebus. Aule, vaccini, Dad e turni: ecco tutti i nodi (an... - ignaziocorrao : Dopo aver distrutto tutto, esercitato abusivamente per un anno e mezzo il ruolo di capo della prima forza politica… - MICHAELBERTAKIS : RT @RaiNews: Spinta alle vaccinazioni entro l'inizio del nuovo anno scolastico, è l'obiettivo della Regione Lazio - Tonyo2305 : RT @vlarcinese: 'non ha i numeri al Senato' è il nuovo 'non lo votiamo (e non lo voteranno nemmeno quelli che ho lasciato a presidiare il m… -