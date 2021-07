Nuova economia per nuova Italia. Da Villa Mondragone una lezione post-Covid (Di martedì 6 luglio 2021) Villa Mondragone ne fa 32. Il famoso evento sull’economia che ogni anno riunisce premi Nobel, accademici ed economisti da tutto il mondo, organizzata presso l’omonima Villa ai Castelli Romani, abbarbicata sul Monte Tuscolo, è giunta alla sua 32esima edizione, in un momento che più delicato di così non poteva essere. L’Italia sta tentando di mettersi alle spalle la grande pandemia, agguantando i primi fondi del Recovery Fund. Non è un caso che il titolo scelto per l’edizione di quest’anno sia Lezioni dal Covid 19. L’evento, iniziato ieri e in programma fino all’8 luglio e organizzato in ... Leggi su formiche (Di martedì 6 luglio 2021)ne fa 32. Il famoso evento sull’che ogni anno riunisce premi Nobel, accademici ed economisti da tutto il mondo, organizzata presso l’omonimaai Castelli Romani, abbarbicata sul Monte Tuscolo, è giunta alla sua 32esima edizione, in un momento che più delicato di così non poteva essere. L’sta tentando di mettersi alle spalle la grande pandemia, agguantando i primi fondi del Recovery Fund. Non è un caso che il titolo scelto per l’edizione di quest’anno sia Lezioni dal19. L’evento, iniziato ieri e in programma fino all’8 luglio e organizzato in ...

Advertising

cobat_consorzio : Da Consorzio a Società per Azioni, sempre guardando alla tutela dell’ambiente e alla qualità dei servizi offerti ai… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NuovaAssicurazioneSocialePerlImpiegoNASPI La Naspi 2021 è la Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego,… https://t… - Trasporti_Rizzo : ?? Controlli straordinari di #camion e #bus a partire dal #19luglio. ?? L'articolo ?? - AdiraiIt : #Economia #NuovaAssicurazioneSocialePerlImpiegoNASPI La Naspi 2021 è la Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego,… - MUSE_Trento : C'è anche un po' di MUSE nella nuova mostra 'Seta - Storia, arte, economia a Lucca ' al Castello di Porta San Pietro -