Nuoto | Europei Juniores 2021 | Benedetta Pilato realizza il miglior tempo delle batterie a Roma nei 50 rana

(Di martedì 6 luglio 2021)batte un colpo. L’azzurrina ha dato il via quest’oggi alla sua personale esperienza negligiovanili didi scena nella vasca del Foro Italico a. Nei 50, distanza nella quale detiene il record del mondo assoluto di 29?30 e in cui vinse due anni fa l’argento iridato seniores, la tarantina ha fermato i cronometri suldi 29?75, stabilendo il nuovo primato dei campionati eando il suo stesso record che stabilì a Kazan (Russia) nel 2019. Distacchi sensibili quelli rifilati da Benny alle sue avversarie, ...

... e da imbattuta con sei ori consecutivi nelle ultime due edizioni degli, è incredibilmente ... Grandi soddisfazioni per l'Italia delpotrebbero arrivare dalla rana. In campo maschile tutte ...09.00juniores: batterie prima giornata - Diretta streaming sul canale della LEN. 10.30 TENNIS, WTA Bastad: primo turno - Nessuna copertura tv e streaming. 11.30 CICLISMO, Tour de ...Benedetta Pilato batte un colpo. L'azzurrina ha dato il via quest'oggi alla sua personale esperienza negli Europei giovanili di nuoto di scena nella vasca del Foro Italico a Roma. Nei 50 rana, distanz ...Prima gara e subito record dei campionati per Benedetta Pilato, che ha fatto il suo esordio questa mattina negli Europei Juniores in corso di svolgimento a Roma. La giovane stella del nuoto azzurro ha ...