Nuoto | Europei Juniores 2021 | Benedetta Pilato punta alla doppietta d’oro in vista di Tokyo

Leggi su oasport

(Di martedì 6 luglio 2021) Prima gara e subito record dei campionati per, che ha fatto il suo esordio questa mattina negliin corso di svolgimento a Roma. La giovane stella delazzurro ha dominato le batterie dei 50 rana, chiudendo con il tempo di 29”75, unica atleta capace di abbattere il muro dei trenta secondi. La sedicenne di Taranto ha come obiettivo quello della50-100 rana in questi, dove si presenta ai blocchi di partenza da assoluta favorita in entrambe le gare. Il tempo di questa mattina dimostra come la pugliese sia pronta a ...