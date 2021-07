Nuoto | Europei Junior 2021 | Pilato record dei campionati nei 50 rana

(Di martedì 6 luglio 2021) Benedettastabilisce il nuovodeinei 50aglies. La tarantina allenata da Vito D’Onghia inizia al meglio l’avventura continentale di categoria, nuotando la distanza più breve dellain 29?75: ottava prestazione personale e primato della manifestazione. Glies, in corso di svolgimento allo Stadio deldi Roma con circa 600 atleti partecipanti in rappresentanza di 48 Paesi, sono per la giovane azzurra l’ultima tappa di avvicinamento ai ...

Una nuotata sempre in spinta e in presa quella di Pilato che, nonostante la testa e la preparazione sia in funzione delle Olimpiadi di Tokyo, ha dimostrato le sue grandi qualità da agonista.... e da imbattuta con sei ori consecutivi nelle ultime due edizioni degli, è incredibilmente ... Grandi soddisfazioni per l'Italia delpotrebbero arrivare dalla rana. In campo maschile tutte ...Benedetta Pilato batte un colpo. L'azzurrina ha dato il via quest'oggi alla sua personale esperienza negli Europei giovanili di nuoto di scena nella vasca del Foro Italico a Roma. Nei 50 rana, distanz ...Benedetta Pilato batte un colpo. L'azzurrina ha dato il via quest'oggi alla sua personale esperienza negli Europei giovanili di nuoto di scena nella vasca del Foro Italico a Roma. Nei 50 rana, distanz ...