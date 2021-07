Novità in Lombardia: il green pass anche in farmacia o dai medici di base e pediatri (Di martedì 6 luglio 2021) «In Lombardia è possibile ottenere il green pass anche in farmacia, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta». Lo annuncia Regione Lombardia. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 luglio 2021) «Inè possibile ottenere ilin, daidina generale e daidi libera scelta». Lo annuncia Regione

Advertising

ilmilanesenews : Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una Risoluzione per la creazione di un Ate che inglobi Parco No… - galata_mf : RT @durezzadelviver: Non è una novità, già da tempo in Piemonte e Lombardia alcuni pronto soccorso, in alcuni periodi, sono affidati a coop… - ZammitoAngelo : RT @FitLombardia: E' on - line il nostro nuovo sito!!! Visitalo subito per scoprire tutte le novità in merito ai servizi e alle aree contra… - 2_crim : RT @durezzadelviver: Non è una novità, già da tempo in Piemonte e Lombardia alcuni pronto soccorso, in alcuni periodi, sono affidati a coop… - xsemprepace : RT @FitLombardia: E' on - line il nostro nuovo sito!!! Visitalo subito per scoprire tutte le novità in merito ai servizi e alle aree contra… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità Lombardia PRESENTAZIONE STUPOR MUNDI. COLIANNI: Non è solo il torrido caldo estivo ma anche un clima di novità, di grandezza. Invero, oggi, a ... Le sedi d'autore ove i musicisti si esibiranno sono il Castello di Lombardia e la Torre di Federico, i ...

Incentivi auto fino a 8.000 euro, come averli? Incentivi auto e usato "fresco": come funziona? Come abbiamo visto in precedenza, un'altra novità ... Piemonte, Lombardia, Lazio, Ligura, Sicilia) è ancora una misura molto limitata. Incentivi auto: ...

Da oggi Milano e la Lombardia sono in zona bianca: le novità MilanoToday.it Non è solo il torrido caldo estivo ma anche un clima di, di grandezza. Invero, oggi, a ... Le sedi d'autore ove i musicisti si esibiranno sono il Castello die la Torre di Federico, i ...Incentivi auto e usato "fresco": come funziona? Come abbiamo visto in precedenza, un'altra... Piemonte,, Lazio, Ligura, Sicilia) è ancora una misura molto limitata. Incentivi auto: ...