Non solo problemi di trasparenza e moderazione: il nuovo social del team di Trump è stato facilmente hackerato (Di martedì 6 luglio 2021) Gettr, il nuovo social di Trump creato a immagine e somiglianza di Twitter, è stato hackerato il giorno stesso del suo lancio. Ed è stato fatto con estrema semplicità, come ha reso noto l'autore. Si tratta dell'utente Twitter @JubaBaghdad, il quale ha fatto un gesto tanto semplice quanto incisivo. I bersagli scelti per l'attacco – che ha avuto luogo domenica, giorno in cui il lancio dell'applicazione è stato formalizzato – sono stati i più importanti nomi tra i repubblicani. Steve Bannon, Mike Pompeo e lo stesso creatore Jason Miller – per citarne alcuni – si sono visti ...

