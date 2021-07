Non è vero che durante l’influenza spagnola «morirono solo i vaccinati» (Di martedì 6 luglio 2021) Il 5 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il giorno precedente da Raffaele Palermo News, sito web di cui ci eravamo occupati in passato per una falsa notizia riguardante i vaccini contro la Covid-19. L’articolo oggetto della verifica odierna si intitola “morirono solo i vaccinati: il macabro inganno dell influenza spagnola del 1918” e racconta le presunte origini della pandemia che uccise oltre 500 milioni di persone tra il 1918 e il 1920. Secondo l’articolo, le autopsie condotte nel dopoguerra avrebbero dimostrato ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 luglio 2021) Il 5 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il giorno precedente da Raffaele Palermo News, sito web di cui ci eravamo occupati in passato per una falsa notizia riguardante i vaccini contro la Covid-19. L’articolo oggetto della verifica odierna si intitola “: il macabro inganno dell influenzadel 1918” e racconta le presunte origini della pandemia che uccise oltre 500 milioni di persone tra il 1918 e il 1920. Secondo l’articolo, le autopsie condotte nel dopoguerra avrebbero dimostrato ...

