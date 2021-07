Non ci sono prove che la «promessa del tennis» Giavazzi sia deceduta a causa del vaccino anti-Covid (Di martedì 6 luglio 2021) Il 15 giugno 2021 su Facebook è stata pubblicata la foto di una ragazza ripresa mentre gioca a tennis accompagnata da un testo. Si legge che la «giovane promessa del tennis» di nome Cloe Giani Giavazzi. Sarebbe deceduta a dodici anni «dopo il vaccino Pfizer». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato della famiglia. Lo scorso 10 giugno diversi siti di informazione hanno pubblicato la notizia che il 9 giugno a Milano una giovane «promessa del tennis» di 12 anni di nome Cloe Giani ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 luglio 2021) Il 15 giugno 2021 su Facebook è stata pubblicata la foto di una ragazza ripresa mentre gioca aaccompagnata da un testo. Si legge che la «giovanedel» di nome Cloe Giani. Sarebbea dodici anni «dopo ilPfizer». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato della famiglia. Lo scorso 10 giugno diversi siti di informazione hanno pubblicato la notizia che il 9 giugno a Milano una giovane «del» di 12 anni di nome Cloe Giani ...

